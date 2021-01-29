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Замминистра культуры Алтая умерла в больнице после ДТП 

Рамблер 2 часа назад
Замминистра культуры Алтая умерла в больнице после ДТП
Фото: РИА НОВОСТИ
Автомобиль министра культуры Алтайского края Елены Безруковой попал в ДТП. Об этом сообщается в официальном телеграме правительства Алтайского края.
Авария произошла на трассе Барнаул — Бийск в Троицком районе. Помимо Безруковой, в машине находилась ее заместительница Галина Кубрина, начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения Министерства культуры Федор Зыков и водитель. Они ехали в служебную командировку в Бийск.
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Согласно предварительной информации алтайского управления внутренних дел, авто Безруковой столкнулось с грузовым автомобилем, когда тот выезжал со второстепенной дороги. В результате происшествия Безрукова, Кубрина и Зыков получили травмы и были госпитализированы. Позже Кубрина скончалась в больнице.

«Медицинские работники провели все необходимые манипуляции, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Губернатор и правительство Алтайского края выражают искренние соболезнования родным и близким погибшей», — сообщается в телеграме правительства.

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ДТП , Минкультуры
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