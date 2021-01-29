Замминистра культуры Алтая умерла в больнице после ДТП 

Автомобиль министра культуры Алтайского края Елены Безруковой попал в ДТП. Об этом сообщается в официальном телеграме правительства Алтайского края.

Авария произошла на трассе Барнаул — Бийск в Троицком районе. Помимо Безруковой, в машине находилась ее заместительница Галина Кубрина, начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения Министерства культуры Федор Зыков и водитель. Они ехали в служебную командировку в Бийск.

Согласно предварительной информации алтайского управления внутренних дел, авто Безруковой столкнулось с грузовым автомобилем, когда тот выезжал со второстепенной дороги. В результате происшествия Безрукова, Кубрина и Зыков получили травмы и были госпитализированы. Позже Кубрина скончалась в больнице.