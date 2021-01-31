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В ДТП в Пензенской области погибло два человека 

Мир24 и ещё 3 5 часов назад
В ДТП в Пензенской области погибло два человека
Фото: Mir24.tv / Дмитрий Белицкий
На трассе в Пензенской области произошло смертельное ДТП, жертвами которого стали два человека, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
По данным экстренных служб, авария произошла утром на 35-м километре автодороги Поим — Башмаково — Земетчино, столкнулись автомобиль SsangYong и ВАЗ-2114. В обоих автомобилях находилось два человека, водитель и пассажирка отечественной легковушки погибли на месте. Водитель и пассажирка китайского автомобиля были госпитализированы с травмами.
По факту аварии в ГИБДД проводится проверка, все обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее стало известно, что число жертв ДТП с автобусом в Самарской области увеличилось до 12.
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ДТП , Смертельное ДТП , Смерть на дороге , SsangYong , ГИБДД
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