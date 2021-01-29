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В Самарской области в ДТП с микроавтобусом погибли десять человек 

РИА Новости 1 час назад
Десять человек погибли в аварии с автобусом и грузовиком под Самарой
Фото: Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти"
Десять человек погибли, 14 пострадали в ДТП с микроавтобусом под Самарой, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
Ранее полиция сообщила, что в аварии погибли шесть человек. ГУ МЧС по региону сообщило о пяти погибших и 11 пострадавших. По данным спасателей, сообщение об аварии поступило в 19.20 (18.20 мск), столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen. Авария произошла на 873-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе села Заборовка Сызранского района.

"Десять погибших, 14 пострадавших", — сказала представитель ведомства.

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ДТП , Chevrolet , Citroen , Chevrolet Niva , МЧС , СКР
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