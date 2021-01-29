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Число госпитализированных после ДТП под Самарой выросло до 13 

RT на русском 2 часа назад
Число госпитализированных после ДТП под Самарой выросло до 13
Фото: Самара плюс / ВКонтакте
Число госпитализированных после ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Самарской области выросло с 10 до 13, сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян.

«В течение полутора часов были эвакуированы 13 человек с политравмами различной степени тяжести. По данным на 22:00 (21:00 мск), в стационаре находятся 13 пациентов», — цитирует РИА Новости Беняна.

По его словам, по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова сформирована команда специалистов из Самары. Мультидисциплинарные бригады санитарной авиации были направлены для оказания помощи на месте и в Сызранской центральной городской больнице.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием микроавтобуса в Самарской области погибли десять человек, ещё 14 пострадали.
В качестве предварительной причины ДТП следователи рассматривают манёвр автобуса.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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ДТП , Дмитрий Азаров , РИА Новости
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