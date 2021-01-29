Число госпитализированных после ДТП под Самарой выросло до 13 

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«В течение полутора часов были эвакуированы 13 человек с политравмами различной степени тяжести. По данным на 22:00 (21:00 мск), в стационаре находятся 13 пациентов», — цитирует РИА Новости Беняна.

Число госпитализированных после ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Самарской области выросло с 10 до 13, сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян.

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