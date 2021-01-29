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Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Самарой возросло до 12 

РИА Новости 1 час назад
Число погибших в ДТП под Самарой возросло до 12
Фото: ГУ МЧС по Самарской области
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело о ДТП в Самарской области, в котором погибли 12 человек, сообщается на сайте СК РФ.

"На текущий момент в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 12 человек, и еще 12 получили телесные повреждения различной степени тяжести, пять из которых находятся в реанимации", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в 19.20 (18.20 мск) столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen. Авария произошла на 873-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе села Заборовка Сызранского района. в вечернее время на 878-м км трассы М-5 произошло столкновение рейсового автобуса, который двигался из города Сызрани в Ульяновскую область, с грузовиком.

"По поручению … Александра Бастрыкина в целях наиболее полного, всестороннего и объективного расследования уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных … нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц … и … оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц … передано в Главное следственное управление СК России", — говорится в сообщении.

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ДТП , Chevrolet , Citroen , Chevrolet Niva , Александр Бастрыкин , СКР
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