Число погибших в ДТП под Самарой возросло до 12

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело о ДТП в Самарской области, в котором погибли 12 человек, сообщается на сайте СК РФ.
"На текущий момент в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 12 человек, и еще 12 получили телесные повреждения различной степени тяжести, пять из которых находятся в реанимации", — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее в 19.20 (18.20 мск) столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen. Авария произошла на 873-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе села Заборовка Сызранского района. в вечернее время на 878-м км трассы М-5 произошло столкновение рейсового автобуса, который двигался из города Сызрани в Ульяновскую область, с грузовиком.
"По поручению … Александра Бастрыкина в целях наиболее полного, всестороннего и объективного расследования уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных … нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц … и … оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц … передано в Главное следственное управление СК России", — говорится в сообщении.