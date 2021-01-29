Число погибших в ДТП под Самарой возросло до 12

"По поручению … Александра Бастрыкина в целях наиболее полного, всестороннего и объективного расследования уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных … нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц … и … оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц … передано в Главное следственное управление СК России", — говорится в сообщении.