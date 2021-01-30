Названа предварительная причина смертельного ДТП под Самарой

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Специалисты МВД назвали причину смертельного ДТП в Самарской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления министерства.

Согласно заявлению ведомства, водитель грузовика DAF, по предварительным данным, допустил занос полуприцепа и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом Citroën.