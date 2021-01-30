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Названа предварительная причина смертельного ДТП в Самарской области 

Lenta.ru 1 час назад
Названа предварительная причина смертельного ДТП под Самарой
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Самарской области / РИА Новости
Специалисты МВД назвали причину смертельного ДТП в Самарской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления министерства.
Согласно заявлению ведомства, водитель грузовика DAF, по предварительным данным, допустил занос полуприцепа и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом Citroën.
Ранее сообщалось, что число погибших в аварии выросло до 12. Представители Следственного комитета также заявили, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело о смертельном ДТП.
ДТП на федеральной трассе М-5 «Урал» в Самарской области произошло 29 января. Участниками аварии стали грузовик DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroën.
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ДТП , Смертельное ДТП , Смерть на дороге , Chevrolet , Chevrolet Niva , Александр Бастрыкин , СКР , МВД
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