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После ДТП под Самарой 11 человек находятся в реанимации 

Газета.Ru и ещё 1 2 часа назад
После ДТП под Самарой 11 человек доставлены в реанимацию
Фото: РИА Новости
Одиннадцать человек, в том числе полугодовалый ребенок, находятся в реанимации после ДТП с микроавтобусом под Самарой. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на министра здравоохранения региона Армена Беняна.

"Из 13 пациентов, которые были доставлены в больницу, в настоящий момент 11 находятся на лечении в реанимации, двое пациентов скончались в ближайшие минуты после поступления. Состояние одиннадцати оценивается от средней тяжести до тяжелого", — говорится в сообщении.

Отмечается что большинство пациентов — пациенты с политравмами: черепно-мозговыми травмами, повреждениями живота, груди и конечностей.

"Сейчас идут противошоковые реанимационные мероприятия и оценивается возможность и периодичность эвакуации в областной центр", — сообщил министр.

Бенян добавил, что среди пострадавших есть полугодовалый мальчик, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Планируется эвакуация мальчика в областную детскую больницу.
Всего в течение ближайших суток планируется перевести в самарские больницы четверых пациентов. Вечером 29 января под Самарой столкнулись рейсовый автобус и грузовик. В результате погибли 12 человек.
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