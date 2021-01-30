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Семь человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Башкирии 

ТАСС и ещё 2 49 минут назад
Семь человек пострадали в ДТП в Башкирии
Фото: РИА Новости
Автобус врезался в стоящий на обочине грузовик в Башкирии, пострадали семь человек. Всего в автобусе находились 12 пассажиров, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону в субботу.

"Сегодня утром в г. Октябрьский на проспекте Ленина 49-летний местный житель за рулем автобуса ПАЗ допустил столкновение с попутным грузовиком "Камаз", осуществляющим уборку снега. Известно, что в салоне автобуса находились 12 пассажиров. По уточненным данным, за медицинской помощью обратились семь человек в том числе 17-летний молодой человек. ", — сообщили в пресс-службе.

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ДТП , ГИБДД
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