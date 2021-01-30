Семь человек пострадали в ДТП в Башкирии

"Сегодня утром в г. Октябрьский на проспекте Ленина 49-летний местный житель за рулем автобуса ПАЗ допустил столкновение с попутным грузовиком "Камаз", осуществляющим уборку снега. Известно, что в салоне автобуса находились 12 пассажиров. По уточненным данным, за медицинской помощью обратились семь человек в том числе 17-летний молодой человек. ", — сообщили в пресс-службе.