Инспектор ДПС на ходу запрыгнул в машину нарушителя

В Керчи инспектору ДПС пришлось на ходу останавливать автомобиль, водитель которого проигнорировал требование об остановке, сообщает пресс-служба МВД России . Видео опубликовано на youtube

По данным ведомства, ночью сотрудники ГИБДД патрулировали керченские улицы и увидели машину, которая нарушала правила дорожного движения. На требование полицейских остановиться водитель не отреагировал, из-за чего экипаж начал погоню.

"Нарушитель остановился на регулируемом перекрестке на запрещающий сигнал светофора. В этот момент полицейский подошел к автомобилисту и, заметив у того явные признаки опьянения, попросил выйти из машины. Мужчина проигнорировал требование и нажал на педаль газа. Автоинспектор оперативно среагировал и запрыгнул в салон движущегося автомобиля, держась только за пассажирскую дверь. Через несколько секунд лейтенант полиции вынудил водителя остановиться, после чего задержал его", — говорится в сообщении.

Водитель объяснил, что взял машину у знакомого и поехал в магазин, но когда увидел ДПС, решил скрыться. При этом от медицинского освидетельствования он отказался.

В отношении водителя и собственника транспортного средства возбуждены административные дела.