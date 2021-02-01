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В Керчи инспектор ДПС на ходу запрыгнул в машину нарушителя — видео 

РИА Новости Крым 1 час назад
Инспектор ДПС на ходу запрыгнул в машину нарушителя
Фото: Кадр из видео/МВД МЕДИА/youtube.com
В Керчи инспектору ДПС пришлось на ходу останавливать автомобиль, водитель которого проигнорировал требование об остановке, сообщает пресс-служба МВД России. Видео опубликовано на youtube.
По данным ведомства, ночью сотрудники ГИБДД патрулировали керченские улицы и увидели машину, которая нарушала правила дорожного движения. На требование полицейских остановиться водитель не отреагировал, из-за чего экипаж начал погоню.

"Нарушитель остановился на регулируемом перекрестке на запрещающий сигнал светофора. В этот момент полицейский подошел к автомобилисту и, заметив у того явные признаки опьянения, попросил выйти из машины. Мужчина проигнорировал требование и нажал на педаль газа. Автоинспектор оперативно среагировал и запрыгнул в салон движущегося автомобиля, держась только за пассажирскую дверь. Через несколько секунд лейтенант полиции вынудил водителя остановиться, после чего задержал его", — говорится в сообщении.

Водитель объяснил, что взял машину у знакомого и поехал в магазин, но когда увидел ДПС, решил скрыться. При этом от медицинского освидетельствования он отказался.
В отношении водителя и собственника транспортного средства возбуждены административные дела.
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ДТП , Автоновости , ГИБДД , МВД
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