В Башкирии два человека погибли в ДТП с грузовиком 

При столкновении легкового автомобиля с большегрузом на федеральной трассе на территории Башкирии погибли два человека, сообщили в башкирской Госавтоинспекции.
По данным ведомства, авария произошла вечером в воскресенье на 1263 километре федеральной трассы Москва-Уфа на территории Кушнаренковского района. Столкнулись "Лада Гранта" и встречный грузовик Skania.
"В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался до проезда скорой медицинской помощи, его три пассажира получили травмы", — сообщили в ГИБДД по Башкирии.
На месте работают полицейские, медики и спасатели.
Позднее в башкирской Госавтоинспекции сообщили, что в больнице скончался 18-летний пострадавший.
"Поступила информация о том, что один из пассажиров,18-летний житель Илишевского района, скончался в медучреждении. Скончавшемуся водителю легкового автомобиля было 19 лет", — сообщили в Госавтоинспекции региона.