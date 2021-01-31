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В Башкирии два человека погибли в ДТП с грузовиком 

РИА Новости и ещё 4 3 часа назад
В Башкирии два человека погибли в ДТП с грузовиком
Фото: depositphotos.com
При столкновении легкового автомобиля с большегрузом на федеральной трассе на территории Башкирии погибли два человека, сообщили в башкирской Госавтоинспекции.
По данным ведомства, авария произошла вечером в воскресенье на 1263 километре федеральной трассы Москва-Уфа на территории Кушнаренковского района. Столкнулись "Лада Гранта" и встречный грузовик Skania.

"В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался до проезда скорой медицинской помощи, его три пассажира получили травмы", — сообщили в ГИБДД по Башкирии.

На месте работают полицейские, медики и спасатели.
Позднее в башкирской Госавтоинспекции сообщили, что в больнице скончался 18-летний пострадавший.

"Поступила информация о том, что один из пассажиров,18-летний житель Илишевского района, скончался в медучреждении. Скончавшемуся водителю легкового автомобиля было 19 лет", — сообщили в Госавтоинспекции региона.

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ДТП , Lada Granta , Lada , ГИБДД
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