На трассе в Подмосковье произошло ДТП 

"Около 13:00 мск на 34-м километре автодороги М-5 "Урал" произошло ДТП с участием трех транспортных средств — грузового автомобиля "Камаз" и двух легковых машин Mitsubishi и Volkswagen. В результате столкновения погиб водитель Mitsubishi", — сказал собеседник агентства.