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На трассе в Подмосковье произошло ДТП 

ТАСС и ещё 1 58 минут назад
На трассе в Подмосковье произошло ДТП
Фото: depositphotos.com
"Камаз" и две легковые иномарки столкнулись на дороге в Подмосковье, погиб один человек. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Около 13:00 мск на 34-м километре автодороги М-5 "Урал" произошло ДТП с участием трех транспортных средств — грузового автомобиля "Камаз" и двух легковых машин Mitsubishi и Volkswagen. В результате столкновения погиб водитель Mitsubishi", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
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ДТП , Volkswagen , Mitsubishi , Камаз , МВД , ИТАР-ТАСС
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