Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео 

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1 февраля на Ярославском шоссе в Москве сгорел автомобиль марки ВАЗ . Никто не пострадал.

"По прибытии пожарно-спасательные подразделения установили, что происходило возгорание автомобиля на площади 5 квадратных метров. В 15:14 по московскому времени возгорание ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало", — заявили в МЧС

ЧП произошло в районе съезда на Палехскую улицу. Оказался перекрыт правый ряд в сторону центра.

Очевидцы происшествия снимали все происходящее на видео, которые были опубликованы в социальных сетях. На кадрах видно, что машина была целиком охвачена огнем. Несмотря на усилия пожарных, она успела полностью выгореть.