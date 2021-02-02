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Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео 

Вадим Дроздов 4 часа назад
1 февраля на Ярославском шоссе в Москве сгорел автомобиль марки ВАЗ. Никто не пострадал.
"По прибытии пожарно-спасательные подразделения установили, что происходило возгорание автомобиля на площади 5 квадратных метров. В 15:14 по московскому времени возгорание ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало", — заявили в МЧС.
ЧП произошло в районе съезда на Палехскую улицу. Оказался перекрыт правый ряд в сторону центра.
Очевидцы происшествия снимали все происходящее на видео, которые были опубликованы в социальных сетях. На кадрах видно, что машина была целиком охвачена огнем. Несмотря на усилия пожарных, она успела полностью выгореть.
ДТП , Видео , Lada , МЧС
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