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Один человек погиб в результате ДТП с машиной ГИБДД на Кутузовском проспекте в Москве 

Аргументы Недели и ещё 11 3 часа назад
На Кутузовском проспекте в Москве случилось дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей, один из которых принадлежит ГИБДД. В результате аварии погиб человек, трое пострадали.
Осведомленный источник в экстренных службах столицы уточнил, что ДТП случилось на Кутузовском проспекте по направлению в сторону центра Москвы после пересечения с Минской улицей.
Подтверждается, что одной из столкнувшихся машин являлось транспортное средство сотрудников ГИБДД. Информации о состоянии трех пострадавших не поступало. Обстоятельства и причины аварии в настоящий момент устанавливаются.
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ДТП , Видео , ГИБДД
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