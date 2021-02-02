На Кутузовском проспекте в Москве случилось дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей, один из которых принадлежит ГИБДД . В результате аварии погиб человек, трое пострадали.

Осведомленный источник в экстренных службах столицы уточнил, что ДТП случилось на Кутузовском проспекте по направлению в сторону центра Москвы после пересечения с Минской улицей.

Подтверждается, что одной из столкнувшихся машин являлось транспортное средство сотрудников ГИБДД. Информации о состоянии трех пострадавших не поступало. Обстоятельства и причины аварии в настоящий момент устанавливаются.