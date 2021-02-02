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В Москве в аварии с участием машины ГИБДД погиб один человек 

Артём Кульша 2 часа назад
В Москве произошло массовое ДТП. Об этом сообщает ТАСС.
Собеседник в экстренных службах рассказал агентству, что некоторое время назад на пересечении Кутузовского проспекта с Минской улицей в районе дома 3А, строение 2, столкнулись четыре автомобиля — «Форд», «Тойота», «Шкода Октавиа» и «Киа Спортейдж». В результате аварии погиб один человек (водитель «Форда»), двое пострадали.
В пресс-службе управления внутренних дел по столице сообщили, что около 6:45 по местному времени на девятом километре Кутузовского шоссе один из водителей выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двумя автомобилями Дорожно-патрульной службы, а затем еще с двумя авто. В результате столкновения водитель скончался, пострадал сотрудник ДПС и еще один водитель.
В январе, как сообщал «Рамблер», на 72-м километре Горьковского шоссе на территории городского округа Павловский Посад в Московской области микроавтобус «Газель» на полном ходу врезался в припаркованный грузовик. В результате ДТП погибли три человека, пострадали пять. Все погибшие и пострадавшие были пассажирами «Газели». Водитель микроавтобуса мог уснуть за рулем.
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ДТП , Видео , Kia , Toyota , Skoda , ГИБДД , Ford
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