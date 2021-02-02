В Москве в аварии с участием машины ГИБДД погиб один человек 

В Москве произошло массовое ДТП. Об этом сообщает ТАСС.

Собеседник в экстренных службах рассказал агентству, что некоторое время назад на пересечении Кутузовского проспекта с Минской улицей в районе дома 3А, строение 2, столкнулись четыре автомобиля — «Форд» , « Тойота », « Шкода Октавиа» и « Киа Спортейдж». В результате аварии погиб один человек (водитель «Форда»), двое пострадали.

В пресс-службе управления внутренних дел по столице сообщили, что около 6:45 по местному времени на девятом километре Кутузовского шоссе один из водителей выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двумя автомобилями Дорожно-патрульной службы, а затем еще с двумя авто. В результате столкновения водитель скончался, пострадал сотрудник ДПС и еще один водитель.

В январе, как сообщал «Рамблер», на 72-м километре Горьковского шоссе на территории городского округа Павловский Посад в Московской области микроавтобус «Газель» на полном ходу врезался в припаркованный грузовик. В результате ДТП погибли три человека, пострадали пять. Все погибшие и пострадавшие были пассажирами «Газели». Водитель микроавтобуса мог уснуть за рулем.