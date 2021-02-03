В Приморье пьяный житель угнал автобус 

В Приморском крае возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который угнал пассажирский автобус и протаранил несколько патрульных автомобилей, уходя от преследования, сообщает в среду пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

"В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение об угоне пассажирского автобуса марки Hyundai County с территории организации, расположенной по улице Пестеля. Водитель средства передвижения спровоцировал автоаварию с грузовым автомобилем марки Mitsubishi Fuso и скрылся с места происшествия, продолжив движение. Уходя от погони, лихач таранил патрульные автомобили, создавая при этом реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения", — говорится в сообщении.

Инспекторы ГИБДД неоднократно требовали от нарушителя остановить автобус, после чего были вынуждены открыть огонь по колесам. Автобус съехал с проезжей части в кювет, где мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Задержанным оказался 33-летний житель города Артема, никогда не получавший водительское удостоверение. Он пояснил, что угнал пассажирский автобус, чтобы добраться в Уссурийск.

По результатам медицинского освидетельствования выяснилось, что водитель был пьян. В отношении него составили несколько материалов об административных правонарушениях, а также возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ ("Неправомерное завладения транспортным средством без цели хищения"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.