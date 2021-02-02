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Под Тверью машина сбила спортсмена на лыжной трассе 

Павел Тиунов 44 минуты назад
Спортсмен-любитель едва не попал под колеса машины, которая сбила его на пересечении лыжной трассы и автомобильной дороги, сообщает издание Tverigrad. Инцидент попал на видео.
ДТП произошло утром 31 января на окраине поселка Чуприяновка около лыжной базы областной спортивной школы олимпийского резерва. Мужчина, который некогда профессионально занимался лыжными гонками, решил совершить оздоровительную прогулку. На пересечении лыжной трассы с дорогой его на большой скорости задела проезжающая мимо машина. На записи видно, как спортсмен отлетает в сторону, а автомобиль выезжает из кадра, будто вовсе не притормаживая.
К счастью обошлось без серьезных травм. Водитель все же остановился, вышел из автомобиля, справился о состоянии лыжника и признал свою неправоту. Однако, по словам журналистов, уже через полчаса позвонил пострадавшему и потребовал от него оплатить ремонт авто, который в результате ДТП получил небольшие повреждения.
Мнения о том, кто же все таки виноват в инциденте, разделились. Представители спортивной школы напомнили, что лыжная трасса была проложена в этом месте в 60-е годы прошлого века. На пересекающей её автомобильной дороге установлены предупреждающие знаки, поэтому, по их словам, водители обязаны убедиться, что по лыжне никто не едет, а только потом проехать пересечение.
В статье между тем говорится, что, согласно правилам дорожного движения, приоритет в движении имеет как раз автомобилист, а убедиться в безопасности проезда — задача лыжника. Сотрудники ГИБДД в свою очередь решили исключить вероятность повторения ситуации и уже заявили, что установят на дороге перед лыжней «лежачие полицейские».
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ДТП , Видео , ГИБДД
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