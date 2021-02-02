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В ДТП в Крыму погибли четыре человека 

Газета.Ru и ещё 3 3 часа назад
В ДТП в Крыму погибли четыре человека
Фото: РИА Новости
В Кировском районе Крыма произошло лобовое столкновение двух легковых машин, из-за чего четыре человека погибли. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"В результате лобового столкновения легковых Skoda Fabia, в котором находилось два человека, и Lada (ВАЗ) Priora, в котором находилось пять человек, пострадали семь человек, четыре из них погибли", — сказал собеседник агентства.

О состоянии трех человек, получивших травмы, не сообщается. Причины аварии также не уточняются. Ранее три человека погибли в ДТП под Тверью.
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ДТП , Lada , Skoda Fabia , Skoda , Интерфакс
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