Полицейские погибли при лобовом столкновении в Крыму

Три сотрудника полиции погибли при лобовом столкновении двух автомобилей в Кировском районе Крыма, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Авария произошла вечером во вторник на автодороге Кировское-Приветное Кировского района.

"Водитель автомобиля Skoda Fabia, двигаясь при объезде препятствия, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем полиции ВАЗ, в котором находились четыре сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей и гражданин", — говорится в сообщении.

"По предварительным данным, три сотрудника полиции погибли на месте ДТП, еще один сотрудник и гражданин доставлены в лечебное учреждение", — добавили в ведомстве.

При этом водитель и пассажир Skoda Fabia также получили телесные повреждения. По факту дорожной аварии начата проверка.