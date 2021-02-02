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В Крыму три сотрудника полиции погибли в ДТП 

РИА Новости 2 часа назад
Полицейские погибли при лобовом столкновении в Крыму
Фото: РИА Новости
Три сотрудника полиции погибли при лобовом столкновении двух автомобилей в Кировском районе Крыма, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Авария произошла вечером во вторник на автодороге Кировское-Приветное Кировского района.

"Водитель автомобиля Skoda Fabia, двигаясь при объезде препятствия, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем полиции ВАЗ, в котором находились четыре сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей и гражданин", — говорится в сообщении.

"По предварительным данным, три сотрудника полиции погибли на месте ДТП, еще один сотрудник и гражданин доставлены в лечебное учреждение", — добавили в ведомстве.

При этом водитель и пассажир Skoda Fabia также получили телесные повреждения. По факту дорожной аварии начата проверка.
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