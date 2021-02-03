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Россиянин угнал автобус и таранил автомобили полицейских 

Артём Кульша 1 час назад
Россиянин угнал автобус и таранил автомобили полицейских
Фото: ТАСС
Житель Приморского края таранил автомобили полиции на угнанном автобусе. Об этом сообщает телеграм-канал «Лайф Шот».
Некоторое время назад житель города Артема, находясь в состоянии опьянения, угнал автобус, спровоцировал ДТП и скрылся. Полицейские стали преследовать его на машинах. В ходе погони подозреваемый не реагировал на требования остановиться и таранил авто полиции.
Тогда ее сотрудники стали стрелять по колесам автобуса. В какой-то момент общественный транспорт съехал в кювет. Водитель был задержан. Он сообщил правоохранителям, что угнал автобус с целью попасть в Уссурийск, который находится примерно в 80 километрах от Артема. Выяснилось, что у мужчины нет прав на управление транспортными средствами.
В январе, как сообщал «Рамблер», на трассе Барнаул — Бийск в Троицком районе Алтайского края произошло ДТП с участием автомобиля, в котором находились министр культуры края Елена Безрукова, ее заместительница Галина Кубрина, начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения Минкульта Федор Зыков и водитель. В результате происшествия Безрукова, Кубрина и Зыков получили травмы и были госпитализированы. Позже Кубрина скончалась в больнице.
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ДТП , Минкультуры
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