Россиянин угнал автобус и таранил автомобили полицейских 

Житель Приморского края таранил автомобили полиции на угнанном автобусе. Об этом сообщает телеграм-канал «Лайф Шот».

Некоторое время назад житель города Артема, находясь в состоянии опьянения, угнал автобус, спровоцировал ДТП и скрылся. Полицейские стали преследовать его на машинах. В ходе погони подозреваемый не реагировал на требования остановиться и таранил авто полиции.

Тогда ее сотрудники стали стрелять по колесам автобуса. В какой-то момент общественный транспорт съехал в кювет. Водитель был задержан. Он сообщил правоохранителям, что угнал автобус с целью попасть в Уссурийск, который находится примерно в 80 километрах от Артема. Выяснилось, что у мужчины нет прав на управление транспортными средствами.