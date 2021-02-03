В Петербурге перевернулся автобус, есть погибшая 

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Один человек погиб и четверо пострадали в результате аварии с участием автобуса на Приморском шоссе в Санкт-Петербурге, передает РЕН ТВ.

Водитель автобуса не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, перевернулся на бок и съехал в кювет.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов и медики.

В аварии погибла женщина 1949 года рождения, пострадали четыре человека, двое из них госпитализированы.

По данным «Фонтанки», водителю маршрутного автобуса — 62 года, его водительский стаж составляет 40 лет. Транспортное средство, которым он управлял, было выпущено в 2019 году.