В Петербурге перевернулся автобус, есть погибшая 

Один человек погиб и четверо пострадали в результате аварии с участием автобуса на Приморском шоссе в Санкт-Петербурге, передает РЕН ТВ.
Водитель автобуса не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, перевернулся на бок и съехал в кювет.
На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов и медики.
В аварии погибла женщина 1949 года рождения, пострадали четыре человека, двое из них госпитализированы.
По данным «Фонтанки», водителю маршрутного автобуса — 62 года, его водительский стаж составляет 40 лет. Транспортное средство, которым он управлял, было выпущено в 2019 году.
В январе, как сообщал «Рамблер», на трассе Барнаул — Бийск в Троицком районе Алтайского края произошло ДТП с участием автомобиля, в котором находились министр культуры края Елена Безрукова, ее заместительница Галина Кубрина, начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения Минкульта Федор Зыков и водитель. В результате происшествия Безрукова, Кубрина и Зыков получили травмы и были госпитализированы. Позже Кубрина скончалась в больнице.