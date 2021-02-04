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Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой 

Вадим Дроздов 3 часа назад
3 февраля в Ленинградской области маршрутное такси съехало в кювет на Приморском шоссе в Курортном районе. В результате ДТП один человек погиб, еще четверо пострадали и доставлены в больницу с различными травмами.
"Водитель маршрутного такси не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП пострадали пятеро, в том числе один погиб", — сообщили в оперативных службах Санкт-Петербурга.
В ведомстве также отметили, что в ДТП попала маршрутка номер 305, курсирующая между поселком Песочный и Петербургом. Причину происшествия выясняют дознаватели, СК держит ход расследования происшествия на контроле.
ДТП , Видео
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