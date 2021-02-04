Автоинспекторы обстреляли авто с подростком за рулем 

Под Волгоградом сотрудники ГИБДД были вынуждены применить оружие в процессе погони за подозрительным автомобилем, сообщает РЕН ТВ. Нарушителем оказался подросток, угнавший авто у своей родственницы.

Подозрительную машину правоохранители приметили во время рейда по дорогам Палласовского района. Автомобиль промчался перед полицейскими на огромной скорости, водитель проигнорировал требование остановиться. Завязалась погоня. Сотрудники ДПС несколько раз посоветовали автомобилисту остановиться. Водитель не только проигнорировал их требования, но и увеличил скорость, и помешал им обогнать себя.

Полицейские решили стрелять по колесам. Один из них предупредил нарушителя, сделал выстрел в воздух, затем прицельно выстрелил по колесам. На опубликованной записи видно, что водитель не вошел в очередной поворот, съехал на обочину и застрял.

Нарушителя задержали. Им оказался 16-летний подросток, который взял без спроса автомобиль у своей родственницы, чтобы покататься с друзьями. В результате за проступок несовершеннолетнего автомобилиста придется отвечать его родителям.

Ранее, как сообщал «Рамблер», чеченские правоохранители ликвидировали группу неизвестных, которые бросили в них взрывное устройство, похожее на гранату. Инцидент произошел в Курчалоевском районе. Полицейские, дежурившие на посту ДПС, остановили для проверки отечественный автомобиль ВАЗ-21114. Сидевшие в салоне люди, не подчинились требованиям автоинспекторов. Из открытого окна в правоохранителей полетело взрывное устройство, а машина резко сорвалась с места. Силовики бросились за злоумышленниками в погоню. Бандиты начали отстреливаться, полицейские открыли по автомобилю ответный огонь. В результате все нападавшие были уничтожены. Ни один правоохранитель не пострадал.