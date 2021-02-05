Маршрутка с пассажирами улетела в кювет в ДТП под Челябинском 

В Челябинской области пригородная маршрутка, которая была заполнена пассажирами, улетела в кювет. Авария произошла после того, как микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Polo , который, как рассказали очевидцы, ехал не по своей полосе.

От удара и гололеда маршрутное такси сильно занесло и автомобиль съехал с дороги. Как сообщили в региональном ГУ МВД РФ, в результате ДТП пострадал один человек — это пассажир легкового автомобиля.