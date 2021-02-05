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Маршрутка с пассажирами улетела в кювет в ДТП под Челябинском 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Маршрутка с пассажирами улетела в кювет в ДТП под Челябинском
Фото: РИА Новости
В Челябинской области пригородная маршрутка, которая была заполнена пассажирами, улетела в кювет. Авария произошла после того, как микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Polo, который, как рассказали очевидцы, ехал не по своей полосе.
От удара и гололеда маршрутное такси сильно занесло и автомобиль съехал с дороги. Как сообщили в региональном ГУ МВД РФ, в результате ДТП пострадал один человек — это пассажир легкового автомобиля.
Авария произошла между поселками Петровка и Вахрушево, пишет портал 74.ru. Участником аварии стало маршрутное такси № 348, которое соединяет железнодорожный вокзал в городе с селом Канашево.
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ДТП , Volkswagen Polo , Volkswagen
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