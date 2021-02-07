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В результате ДТП в Свердловской области погибли пять человек 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 2 часа назад
Пять человек погибли в ДТП в Свердловской области
Фото: РИА Новости
В результате столкновения автомобиля ВАЗ-2110 с автомобилем Scoda в Свердловской области погибли пять человек, еще трое пострадали, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

«ДТП в Свердловской области произошло сегодня (в субботу) вечером, в результате пять человек погибли, еще трое получили серьезные травмы и доставлены в больницу, врачи сейчас оказывают им необходимую медицинскую помощь. Представители МВД работают на месте происшествия и устанавливают точные причины случившегося», — приводит слова Горелых ТАСС.

Он уточнил, что сообщение о ДТП поступило в дежурную часть ОВД Нижних Сергов в 19.23 (17.23 мск). По предварительным данным, на трассе Нижние Серги — Михайловск — Арти автомобиль ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Scoda. Столкновение произошло в районе 7-го километра обхода Нижних Сергов. Личность одного из погибших пока не установлена.
В пресс-службе регионального Минздрава добавили, что состояние троих пострадавших в ДТП оценивается как тяжелое, они госпитализированы в больницу Нижних Серег. Губернатор региона Евгений Куйвашев поручил обеспечить оказание медпомощи пострадавшим.
В районе, где произошло ДТП, в субботу шел дождь, к вечеру трассу подморозило, возможной причиной столкновения могли стать погодные условия.
Напомним, 29 января на 873-м км федеральной автодороги М-5 «Урал» в Самарской области столкнулись грузовик, легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус. В результате погибли 12 человек. Водитель грузовика арестован. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета России. Семьям погибших в ДТП власти Ульяновской и Самарской областей решили выплатить по 1 млн рублей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как избавиться от смертельных ДТП на российских дорогах.
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Комментарии
ДТП , Смертельное ДТП , Валерий Горелых , Евгений Куйвашев , Минздрав РФ , СКР , МВД , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС
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