Пять человек погибли в ДТП в Свердловской области

В результате столкновения автомобиля ВАЗ-2110 с автомобилем Scoda в Свердловской области погибли пять человек, еще трое пострадали, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых

«ДТП в Свердловской области произошло сегодня (в субботу) вечером, в результате пять человек погибли, еще трое получили серьезные травмы и доставлены в больницу, врачи сейчас оказывают им необходимую медицинскую помощь. Представители МВД работают на месте происшествия и устанавливают точные причины случившегося», — приводит слова Горелых ТАСС.

Он уточнил, что сообщение о ДТП поступило в дежурную часть ОВД Нижних Сергов в 19.23 (17.23 мск). По предварительным данным, на трассе Нижние Серги — Михайловск — Арти автомобиль ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Scoda. Столкновение произошло в районе 7-го километра обхода Нижних Сергов. Личность одного из погибших пока не установлена.

В пресс-службе регионального Минздрава добавили, что состояние троих пострадавших в ДТП оценивается как тяжелое, они госпитализированы в больницу Нижних Серег. Губернатор региона Евгений Куйвашев поручил обеспечить оказание медпомощи пострадавшим.

В районе, где произошло ДТП, в субботу шел дождь, к вечеру трассу подморозило, возможной причиной столкновения могли стать погодные условия.