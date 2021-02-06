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В Петербурге автомобиль вылетел в Неву с набережной 

News.ru 5 часов назад
Автомобиль вылетел в Неву с набережной в Петербурге
Фото: РИА Новости
Автомобиль Nissan, пробив ограждение на Васильевском острове, вылетел в Неву. Об этом сообщили в экстренных службах города.
Отмечается, что за рулём автомобиля находилась женщина. Она не получила никаких травм. Машина пострадала, но не сильно. Нева покрыта толстым слоем льда, без которого автомобилю и женщине пришлось бы несладко, сообщает портал 78.ru.
На кадрах видно, как машина уже боком влетает в поле зрения камеры уличного наблюдения и, с силой ударившись о металлическую секцию ограждения, закреплённое меж столбами, вылетает в реку. Причины аварии выясняются.
В конце декабря прошлого года в Петербурге в Неву упала бетономешалка. Перед этим она тоже врезалась в дом, а потом в легковой автомобиль и съехала в реку.
Как писал NEWS.ru, жительница Санкт-Петербурга на красной иномарке Mazda влетела в здание, где располагался салон красоты. Авария произошла на улице Савушкина, автомобиль восстановлению не подлежит.
Позже стало известно, что 35-летняя хозяйка иномарки получила тяжёлые травмы, несмотря на сработавшие подушки безопасности. Машина, которая разбилась всмятку, была ею только что куплена и даже ещё не поставлена на учёт.
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ДТП , Nissan , Mazda
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