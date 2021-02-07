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Под Пермью автобус с туристами вылетел с трассы 

Газета.Ru и ещё 5 2 часа назад
Под Пермью автобус с туристами вылетел с трассы
Фото: РИА Новости
Автобус, следующий в Пермь с горнолыжного курорта в Чусовом, вылетел с дороги. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД по региону.

"Происшествие случилось в 19.30 (17.30 мск) в Чусовском районе: по дороге Полазна-Чусовой ехал автобус Mercedes с около 20 пассажирами. На 34-м километре водитель автобуса допустил съезд с дороги", — говорится в сообщении.

Отмечается, что никто не пострадал. На месте работают специалисты, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося. Ранее пять человек погибли в ДТП в Свердловской области.
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ДТП , МВД , РИА Новости
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