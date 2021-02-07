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В Забайкалье 16 вагонов грузового поезда сошли с рельсов 

News.ru и ещё 17 5 часов назад
В Забайкалье 16 вагонов грузового поезда сошли с рельсов
Фото: Anton Belitsky/Russian Look
В Забайкалье с рельсов сошли 16 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.
Инцидент произошёл на станции Нанагры. В результате схода шестнадцати вагонов нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов на станции приостановлено. Пострадавших нет. Угрозы экологической безопасности нет.
На место происшествия направлены восстановительные поезда. Они ликвидируют последствия схода.
Происшествие повлечёт за собой задержки пассажирских поездов.
Ранее NEWS.ru сообщил, что станция «Каширская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена с 9 февраля будет частично закрыта, поезда, следующие в центр, будут проезжать станцию без остановки. Ограничения будут действовать до 31 августа, предупредил департамент транспорта Москвы.
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