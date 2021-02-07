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Около 20 автомобилей столкнулись на трассе М5 «Урал» в Свердловской области 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
20 машин столкнулись на трассе М5 «Урал» в Свердловской области
Фото: ТАСС
Около 20 машин столкнулись на трассе М5 "Урал" Екатеринбург — Челябинск, на месте ДТП образовался затор длиной три километра, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Порядка 20 автомобилей пострадали в результате как минимум трех столкновений на автодороге Екатеринбург — Челябинск, в районе Сысерти. Затор образовался со 182-го до 185-го километра трассы. На месте ДТП работают несколько нарядов ДПС. Данных о погибших или раненых пока не поступало", — сказал он.

По словам Горелых, причиной аварии могло стать превышение скорости или резкое торможение кого-то из водителей, "либо транспортное средство занесло из-за гололедицы, и следующие за ним машины стали ударяться друг о друга".
Сотрудники ДПС обеспечивают реверсивное движение на этом участке. Водителям рекомендуется объезжать место ДТП через село Патруши и город Арамиль.
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ДТП , Валерий Горелых , ГИБДД , МВД , ИТАР-ТАСС
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