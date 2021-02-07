Три человека погибли в ДТП в Саратовской области

В Саратовской области в результате ДТП погибли три человека, еще четверо пострадали, заявили в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Авария произошла около 14:00 (13:00 мск) на автодороге Базарный Карабулак — Вольск около села Вязовка.
"По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля ГАЗ-3110 "Волга" и автомобиля Chery Tiggo. В результате водитель и пассажир автомобиля Chery Tiggo, водитель автомобиля ГАЗ скончались на месте ДТП. Пассажиры, предварительно, четверо, госпитализированы", — говорится в сообщении.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.