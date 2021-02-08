Массовое ДТП на Урале сняли на видео 

7 февраля на федеральной трассе М-5 "Екатеринбург — Челябинск" произошло массовое ДТП с участием 20 машин. Пробка из-за аварии на Челябинском тракте растянулась более, чем на 3 километра.
"Вероятно, один из водителей, несмотря на усложнившиеся погодные условия и состояние дорог с ледяным покровом, превысил скорость или его транспортное средство занесло. Из-за резкого торможения столкновение произошло с порядка 20 машинами", — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. В настоящий момент сведений о погибших или госпитализированных нет. На Челябинском тракте разметили два пункта обогрева. Водителям предлагают горячий чай.