В Санкт-Петербурге автомобиль улетел в Фонтанку 

Водитель Volkswagen Polo протаранил ограждение и вылетел на лед реки Фонтанка в Санкт-Петербурге. Видеозапись происшествия появилась в паблике «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте».
Инцидент произошел в 4.40 утра 7 февраля. Автомобиль съехал на лед Фонтанки на пересечении с Апраксиным переулком. При этом водитель был трезв, он не пострадал, отмечается в сообщении.
«Каждый день авто ныряют в реки. Это какой-то флешмоб? (…) Друзья, ну серьезно, давайте без гонок в городе. Действительно на дорогах скользко!» — призвал автор сообщения.
На записи с камеры наблюдения видно, что белый автомобиль, не сбавляя скорость, несется прямо на ограждение, сбивает его и падает носом на лед.
«Рамблер» писал, что в мае 2020 года легковой автомобиль «Хендай Солярис» (Hyundai Solaris) синего цвета пробил ограждение набережной Фонтанки у дома №199 в Адмиралтейском районе и упал в воду. Прохожие достали водителя из воды. Машина погрузилась на дно. Ради ее извлечения на место происшествия был привезен кран специализированной части.