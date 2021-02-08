В Санкт-Петербурге автомобиль улетел в Фонтанку 

Водитель Volkswagen Polo протаранил ограждение и вылетел на лед реки Фонтанка в Санкт-Петербурге. Видеозапись происшествия появилась в паблике «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в 4.40 утра 7 февраля. Автомобиль съехал на лед Фонтанки на пересечении с Апраксиным переулком. При этом водитель был трезв, он не пострадал, отмечается в сообщении.

«Каждый день авто ныряют в реки. Это какой-то флешмоб? (…) Друзья, ну серьезно, давайте без гонок в городе. Действительно на дорогах скользко!» — призвал автор сообщения.

На записи с камеры наблюдения видно, что белый автомобиль, не сбавляя скорость, несется прямо на ограждение, сбивает его и падает носом на лед.