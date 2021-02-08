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Названы самые частые причины ДТП в Москве 

Российская Газета 2 часа назад
В Москве выявили основные причины крупных ДТП
Фото: ТАСС
Основная причина аварий с пострадавшими в Москве — серьезные нарушения ПДД самими водителями. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта.
Чаще всего причиной крупных аварий было превышение скорости. Например, в прошлом году из-за лихачей произошло 2510 ДТП, в них погибло 140 человек.
На втором месте — несоблюдение очередности проезда. Один водитель не пропустил другого на перекрестке — это сценарий 1348 аварий в городе.
Более 900 ДТП произошло из-за того, что водитель не уступил дорогу велосипедисту или пешеходу. Наконец, еще одна группа частых причин аварий — управление в пьяном виде, проезд на красный свет и выезд на встречную полосу.
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