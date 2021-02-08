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Число погибших в ДТП в Москве уменьшилось в 2 раза за 10 лет 

РИАМО 5 часов назад
Число погибших в ДТП в Москве уменьшилось в 2 раза за 10 лет
Фото: РИА Новости
В столице за десять лет количество дорожных аварий с погибшими сократилось на 52%, с пострадавшими — на 32,5%, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Сейчас Москва — самый безопасный город в России. План президента к 2024 году — не больше четырех погибших на 100 тысяч населения — столица выполнила еще в прошлом году. Показатель 2,9 — такой же, как у ведущих мировых городов», — отмечается в сообщении.

В мегаполисе к 2030 году планируют прийти к нулевой дорожной смертности. Сейчас в городе делается все для достижения данной цели: развивается пешеходная инфраструктура, обустраиваются и модернизируются пешеходные переходы, появляются новые светофоры.
Кроме того, в Москве меняют организацию дорожного движения и развивают систему фотофиксации.
Также в 2020 году количество погибших в авариях на дорогах Москвы снизилось на 17% по сравнению с 2019 годом.
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