Число погибших в ДТП в Москве уменьшилось в 2 раза за 10 лет 

В столице за десять лет количество дорожных аварий с погибшими сократилось на 52%, с пострадавшими — на 32,5%, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Сейчас Москва — самый безопасный город в России. План президента к 2024 году — не больше четырех погибших на 100 тысяч населения — столица выполнила еще в прошлом году. Показатель 2,9 — такой же, как у ведущих мировых городов», — отмечается в сообщении.

В мегаполисе к 2030 году планируют прийти к нулевой дорожной смертности. Сейчас в городе делается все для достижения данной цели: развивается пешеходная инфраструктура, обустраиваются и модернизируются пешеходные переходы, появляются новые светофоры.

Кроме того, в Москве меняют организацию дорожного движения и развивают систему фотофиксации.

Также в 2020 году количество погибших в авариях на дорогах Москвы снизилось на 17% по сравнению с 2019 годом.