Под Краснодаром в аварии с бензовозом погиб человек 

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В Усть-Лабинском районе Краснодарского края столкнулись бензовоз, автобус, грузовик и две легковых машины, из-за чего один человек погиб. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«ДТП с участием пяти транспортных средств произошло около 21.00 мск автодороге Темрюк-Краснодар-Кропоткин. По предварительной информации, погиб один человек», — сказал собеседник.

Уточняется, что еще три человека доставлены в больницу. Бензовоз перевернулся, разлилось топливо.

Ранее три человека погибли в ДТП в Саратовской области.