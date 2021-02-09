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«Мерседес» сбил ребенка на переходе 

Артём Кульша 4 часа назад
«Мерседес» сбил ребенка на переходе
Фото: ТАСС
В Самарской области водитель автомобиля «Мерседес» сбил ребенка на пешеходном переходе. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Вчера вечером на переходе на улице Лизы Чайкиной в Тольятти «Мерседес» совершил наезд на восьмилетнего мальчика, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. После этого автомобилист скрылся с места ДТП.
В результате аварии ребенок получил травму ноги. Он самостоятельно обратился за медицинской помощью, был обследован и получил рекомендацию пройти амбулаторное лечение. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают водителя. Ему грозит административный арест на срок до 15 суток либо лишение права на управление транспортными средствами на срок от года до полутора лет.
В январе, как сообщал «Рамблер», на улице Малыгина в Тюмени 20-летний водитель «Мерседеса», не имеющий права управления транспортными средствам и полиса ОСАГО, в попытке объехать пробку выехал на тротуар и совершил наезд на курьера, ехавшего на велосипеде. Потерпевший травмировал ногу и получил другие повреждения. Водитель был привлечен к административной ответственности.
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