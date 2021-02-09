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Пьяный водитель сбил женщин на переходе в Москве 

Артём Кульша 2 часа назад
В Москве пьяный водитель сбил двух женщин на пешеходном переходе. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».
Некоторое время назад на переходе на Флотской улице ранее судимый 42-летний мужчина, находившийся в состоянии опьянения, совершил наезд на девушек 21 и 22 лет. После ДТП обе пострадавшие были госпитализированы в отделение реанимации, 22-летняя — с переломом копчика. Позднее одна из них, 21-летняя Регина Сурнаева, скончалась.
Вчера на переходе на улице Лизы Чайкиной в городе Тольятти Самарской области водитель автомобиля «Мерседес» сбил восьмилетнего мальчика, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. После этого мужчина скрылся. В результате аварии ребенок получил травму ноги. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают водителя.
В январе, как сообщал «Рамблер», на улице Малыгина в Тюмени 20-летний водитель «Мерседеса», не имеющий права управления транспортными средствам и полиса ОСАГО, в попытке объехать пробку выехал на тротуар и совершил наезд на курьера, ехавшего на велосипеде. Потерпевший травмировал ногу и получил другие повреждения. Водитель был привлечен к административной ответственности.
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ДТП , Видео , Mercedes-Benz
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