Пьяный водитель сбил женщин на переходе в Москве 

В Москве пьяный водитель сбил двух женщин на пешеходном переходе. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».

Некоторое время назад на переходе на Флотской улице ранее судимый 42-летний мужчина, находившийся в состоянии опьянения, совершил наезд на девушек 21 и 22 лет. После ДТП обе пострадавшие были госпитализированы в отделение реанимации, 22-летняя — с переломом копчика. Позднее одна из них, 21-летняя Регина Сурнаева, скончалась.

Вчера на переходе на улице Лизы Чайкиной в городе Тольятти Самарской области водитель автомобиля « Мерседес » сбил восьмилетнего мальчика, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. После этого мужчина скрылся. В результате аварии ребенок получил травму ноги. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают водителя.

В январе, как сообщал «Рамблер», на улице Малыгина в Тюмени 20-летний водитель «Мерседеса», не имеющий права управления транспортными средствам и полиса ОСАГО, в попытке объехать пробку выехал на тротуар и совершил наезд на курьера, ехавшего на велосипеде. Потерпевший травмировал ногу и получил другие повреждения. Водитель был привлечен к административной ответственности.