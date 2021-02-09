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Коала стала причиной аварии шести автомобилей 

Motor.ru и ещё 1 1 час назад
Коала спровоцировала ДТП с участием шести автомобилей
Фото: © 7NEWS
В австралийском городе Аделаида произошло ДТП, в которое попали шесть автомобилей. Виновницей масштабной аварии стала коала, которая решила перейти оживленную автомагистраль.
Помимо милого внешнего вида, коалы известны своей неторопливостью. Именно эта черта сумчатого животного повлияла на ход событий на австралийской трассе. Коала в свойственной себе манере решила, что сможет переползти через оживленную автомагистраль. Водитель одной из машин, двигавшихся по шоссе, заметил на своем пути животное и попытался увернуться от столкновения. В ходе маневра автомобилисту удалось объехать коалу, однако другие пять участников движения не оценили такой ход.
В результате аварии все машины получили незначительные повреждения, однако животное все-таки способствовало образование затора. Одной из автовладельцев, ожидавших возобновления движения, стала местная жительница Надя Тагвелл. Для безопасности женщина посадила коалу в свою машину. К приезду волонтеров животное настолько освоилось в салоне автомобиля, что село за рулевое колесо, как реальный водитель.
Прибывшие на место специалисты проверили коалу на наличие травм и перевезли животное в естественную среду обитания. В то же время австралийские власти напомнили участникам аварии, что в случае неожиданного появления на дороге любого животного, попытка избежать столкновения с ним может повлечь за собой более серьезные последствия.
В июне прошлого года в США произошла еще одна необычная авария. Местная жительница ехала за рулем своего Hyundai вместе с братом, когда в лобовое стекло автомобиля неожиданно влетела живая черепаха.
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ДТП , Hyundai
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