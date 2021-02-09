Задержан сын «короля Новой Москвы» за езду в пьяном виде 

Сын известного российского бизнесмена Лазера Балакеримова Карахан задержан на 10 суток за езду в пьяном виде. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, Балакеримов выпил, сел за руль своей машины и был задержан сотрудниками правоохранительных органов

При этом ранее он был уволен из МВД за то, что на своей свадьбе устроил торжественный проезд кортежа из люксовых автомобилей и перекрыл движение на одной из автомагистралей. Отец бывшего полицейского Балакеримов владеет рыночными площадями, кафе, барами, ресторанами и автосервисами в Новой Москве и носит негласное звание «короля», напомнила Baza.