Задержан сын «короля Новой Москвы» за езду в пьяном виде 

Сын известного российского бизнесмена Лазера Балакеримова Карахан задержан на 10 суток за езду в пьяном виде. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, Балакеримов выпил, сел за руль своей машины и был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
При этом ранее он был уволен из МВД за то, что на своей свадьбе устроил торжественный проезд кортежа из люксовых автомобилей и перекрыл движение на одной из автомагистралей. Отец бывшего полицейского Балакеримов владеет рыночными площадями, кафе, барами, ресторанами и автосервисами в Новой Москве и носит негласное звание «короля», напомнила Baza.
«Рамблер» писал, что ранее исполнителя роли подполковника Староконя в сериале «Солдаты» Вячеслава Гришечкина лишили водительских прав за пьяную езду. При этом артист заявил, что действительно был нетрезв, но не управлял транспортным средством, а просто находился внутри.