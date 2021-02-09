В центре Москвы грузовик сбил двух пешеходов 

Грузовик сбил двух пешеходов на Большой Переяславской улице в Москве, сообщает пресс-служба городского департамента транспорта в Telegram-канале.
"На Большой Переяславской улице в районе дома 50 грузовой автомобиль наехал на двух пешеходов на пешеходном переходе. На месте работают городские службы", — говорится в сообщении.
Информация о пострадавших уточняется.
Как позднее уточнил дептранс со ссылкой на данные ГИБДД, "девушка отказалась от госпитализации, автомобиль перемещен к обочине, движению не мешает".