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В центре Москвы грузовик сбил двух пешеходов 

РИА Новости и ещё 4 30 минут назад
В центре Москвы грузовик сбил двух пешеходов
Фото: РИА Новости
Грузовик сбил двух пешеходов на Большой Переяславской улице в Москве, сообщает пресс-служба городского департамента транспорта в Telegram-канале.

"На Большой Переяславской улице в районе дома 50 грузовой автомобиль наехал на двух пешеходов на пешеходном переходе. На месте работают городские службы", — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется.
Как позднее уточнил дептранс со ссылкой на данные ГИБДД, "девушка отказалась от госпитализации, автомобиль перемещен к обочине, движению не мешает".
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ДТП , ГИБДД
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