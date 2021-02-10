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Снегоуборщик снес ковшом приморского школьника 

Deita.ru и ещё 2 1 час назад
Снегоуборщик снес ковшом школьника на тротуаре
Фото: РИА Новости
Водитель снегоуборочной техники привлечён к ответственности за то, что случайно ударил школьника ковшом машины, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на УМВД Приморского края.
ДТП произошло в Уссурийске. В дежурную часть полиции поступило сообщение из медицинского учреждения, куда был направлен 12-летний подросток с травмой головы, пострадавший в аварии с участием спецтехники. Со слов ребёнка, он шёл по тротуару улицы Ленинградской, на которой проводилась уборка снега.
Водитель погрузчика во время работ выполнял движение задним ходом и задел мальчика ковшом, так как не убедился в безопасности своего манёвра.
После удара рабочий выругался на пострадавшего и оставил место происшествия, не оказав ребёнку никакой помощи. Со слов водителя, задержанного в ходе оперативно-розыскных мероприятий, школьник поскользнулся на тротуаре и ударился о ковш погрузчика сам. Изучив записи с камер наблюдения, сотрудники полиции пришли к выводу, что прав был ребёнок.
34-летний рабочий приговорён к штрафу в размере 6 тысяч рублей за то, что управлял спецтехникой, не имея водительского удостоверения, дающего права управлять самоходными машинами.
Дело об оставлении водителем места ДТП было передано в суд. Инстанция приняла решения лишить водителя права управлять транспортными средствами на год. Кроме того, будет принято решение по факту причинения вреда здоровью несовершеннолетнего. Степень этого вреда сейчас устанавливается.
Ранее сообщалось о ДТП с участием снегоуборочной машины и двух легковых автомобилей на острове Русском. В аварии никто не пострадал, однако ДТП заняло все полосы движения между двумя островными посёлками, образовался серьёзный затор – движение было полностью парализовано.
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ДТП , Лишение прав , МВД , РИА "Дейта"
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