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Авария фуры в Калужской области попала на видео 

Вадим Дроздов 3 часа назад
10 февраля в Калужской области камеры дорожного видеонаблюдения засняли момент ДТП с участием фуры на федеральной трассе М-3 "Украина". ДТП произошло около часа ночи в Малоярославецком районе. Водитель фуры не справился с управлением на заснеженной дороге, грузовик опрокинулся, перегородив поезд. Водители попутных автомобилей не успели среагировать на аварию, в результате чего произошло столкновение еще четырех транспортных средств. В результате ДТП пострадал водитель перевернувшейся фуры. У него перелом обеих ног. Его погрузили в машину скорой помощи для доставки в ближайшую больницу. В результате скорая тоже встала в пробке.
ДТП , Видео
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