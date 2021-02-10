Авария фуры в Калужской области попала на видео 

10 февраля в Калужской области камеры дорожного видеонаблюдения засняли момент ДТП с участием фуры на федеральной трассе М-3 "Украина". ДТП произошло около часа ночи в Малоярославецком районе. Водитель фуры не справился с управлением на заснеженной дороге, грузовик опрокинулся, перегородив поезд. Водители попутных автомобилей не успели среагировать на аварию, в результате чего произошло столкновение еще четырех транспортных средств. В результате ДТП пострадал водитель перевернувшейся фуры. У него перелом обеих ног. Его погрузили в машину скорой помощи для доставки в ближайшую больницу. В результате скорая тоже встала в пробке.