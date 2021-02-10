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Студентка стала инвалидом после ДТП с бывшим замгубернатора 

News.ru 33 минуты назад
Студентка стала инвалидом после ДТП с бывшим замгубернатора
Фото: ТАСС
Аргаяшский районный суд вынес приговор бывшему вице-губернатору Челябинской области Андрею Косилову по делу о ДТП, в результате которого тяжело пострадали два человека.
Гендиректора «Рависа» Андрея Косилова приговорили к двум годам ограничения свободы. Такое наказание предполагает запрет выезжать из Сосновского района, покидать дом в ночные часы, а также участвовать в различных мероприятиях. Кроме этого, Косилова на два года лишили водительских прав и арестовали его недвижимость и автомобиль.
Одна из пострадавших, 19-летняя девушка из Екатеринбурга Анастасия Вяткина, стала инвалидом. У неё была тяжёлая травма головы, из-за чего она долгое время находилась в коме и потеряла зрение. Косилов ей будет обязан выплатить 1 млн рублей. Сейчас девушка уже в состоянии самостоятельно вставать с кровати и медленно передвигаться с ходунками, произносит отдельные слова и короткие фразы.
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Второму пострадавшему, молодому человеку, у которого были сильные переломы, предприниматель выплатит 300 тыс. руб., пишет РИА Новости.
Как сообщал NEWS.ru, ДТП произошло 28 июля в Аргаяшском районе. Lexus Косилова выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada Vesta, водитель и два пассажира которого были доставлены в больницу с тяжёлыми травмами.
За рулём иномарки находился бывший вице-губернатор, а в салоне его супруга и внук. Косилов утверждал, что у него есть видеозапись, которая доказывает, что он ехал по своей полосе.
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Комментарии 4
ДТП , Lexus , Lada Vesta , Lada , Андрей Косилов , ФСБ , РИА Новости
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