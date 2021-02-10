Автомобиль сбил пешеходов на тротуаре в Москве 

В Москве водитель автомобиля сбил пешеходов на тротуаре. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

ДТП произошло в районе дома №7 по улице Советской Армии. Согласно предварительной информации, в результате него пострадали два человека.

В пресс-службе управления ГИБДД по столице сообщили, что водитель внедорожника совершил наезд на двух пешеходов. Пострадавшие были госпитализированы с различными травмами. Собеседник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что водитель мог не справиться с управлением автомобилем из-за того, что дорога была скользкой.

Вчера, как сообщал «Рамблер», на пешеходном переходе на Флотской улице в Москве ранее судимый 42-летний мужчина, находившийся в состоянии опьянения, совершил наезд на двух женщин 21 и 22 лет. После ДТП обе пострадавшие были госпитализированы в отделение реанимации Позднее одна из них скончалась.