В Омской области три грузовых вагона сошли с пути на станции 

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Сход трех вагонов грузового поезда произошел ночью в четверг на станции Колония в Омской области, говорится в сообщении пресс-службы Западно-Сибирской железной дороги (филиал РЖД ). Задержан пассажирский поезд, проезжающий по маршруту Москва — Владивосток.

"На втором пути станции Колония Омского региона Западно-Сибирской железной дороги произошел сход трех вагонов в составе грузового поезда", — говорится в сообщении. Уточняется, что в результате схода нарушен габарит соседнего пути.

Пострадавших из-за схода вагонов нет. В настоящее время на месте схода работают железнодорожники и восстановительная техника, в том числе два восстановительных поезда.