Два человека погибли в столкновении фур с «Газелью»

Столкновение двух грузовиков и микроавтобуса на трассе Москва — Санкт-Петербург привело к гибели двух человек, еще пятеро пострадали. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщает РЕН ТВ.

По данным ведомства, ДТП произошло на 371-м км трассы около города Валдай.

В результате погибли водители фур. Пятеро пассажиров «Газели» получили травмы. Трасса перекрыта, на месте аварии работают правоохранители.

Как сообщал «Рамблер», ранее на федеральной трассе М-9 «Балтия» (Новорижское шоссе) в районе Красногорска самосвал врезался в колонну из четырех военных автобусов. По предварительным данным, водитель самосвала не справился с управлением и не успел затормозить перед военной колонной.

В результате аварии погибли четверо военнослужащих, еще 22 человека пострадали. Всего в четырех автобусах, попавших в аварию на Новорижском шоссе, было 127 человек: 123 срочника и четыре офицера. Возбуждено уголовное дело.