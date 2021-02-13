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В ДТП с фурой в Костромской области погибли три человека 

Мир24 и ещё 4 3 часа назад
В ДТП с фурой в Костромской области погибли три человека
Фото: Mir24.tv / Дмитрий Белицкий
В Мантуровском районе Костромской области произошло смертельное ДТП, сообщают «Вести».
Авария произошла днем 230-м километре федеральной трассы между городами Мантурово и Макарьев. По словам очевидцев, легковой автомобиль Hyundai ехал на большой скорости, и на одном из поворотов водитель не справился с управлением. Автомобиль занесло на встречную полосу, где он боком столкнулся с тягачом Mercedes.
В результате аварии три человека, находившиеся в легковушке погибли на месте. На легковушке были опознавательные знаки такси, сейчас полицейские выясняют, осуществлял ли водитель заказной рейс. По факту ДТП проводится проверка.
Ранее стало известно, что на железнодорожном переезде в Нижегородской области внедорожник столкнулся с поездом.
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