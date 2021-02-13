В ДТП с фурой в Костромской области погибли три человека 

В Мантуровском районе Костромской области произошло смертельное ДТП, сообщают «Вести»

Авария произошла днем 230-м километре федеральной трассы между городами Мантурово и Макарьев. По словам очевидцев, легковой автомобиль Hyundai ехал на большой скорости, и на одном из поворотов водитель не справился с управлением. Автомобиль занесло на встречную полосу, где он боком столкнулся с тягачом Mercedes.

В результате аварии три человека, находившиеся в легковушке погибли на месте. На легковушке были опознавательные знаки такси, сейчас полицейские выясняют, осуществлял ли водитель заказной рейс. По факту ДТП проводится проверка.