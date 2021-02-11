В Норвегии автобус с россиянами попал в ДТП 

Автобус, перевозивший 38 рыбаков российских траулеров из аэропорта норвежского Киркенеса в сторону границ, съехал в кювет, пять человек получили легкие травмы, сообщило генконсульство России в Киркенесе на странице "ВКонтакте".

"Одиннадцатого февраля около 7.30 утра по местному времени (9.30 мск) автобус с 38 российскими моряками (34 с траулера "Обеляй" и 4 с траулера "Капитан Дураченко") и двумя водителями, следовавший из аэропорта города Киркенес на МАПП "Стурскуг-Борисоглебск", съехал в кювет. По предварительным данным, лёгкие травмы получили пять человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что прибывшие на место происшествия спасатели оперативно оказали первую помощь пострадавшим, организовали транспортировку россиян в больницу Киркенеса. Судовое агентство планирует доставить моряков в Россию другим автобусом.