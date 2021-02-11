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Бывшая жена экс-короля Малайзии попала в ДТП в Москве 

ЧП Столица и ещё 1 1 час назад
Бывшая жена экс-короля Малайзии попала в ДТП в Москве
Фото: Instagram
Обладательница титула «Мисс-Москва 2015» и бывшая супруга экс-короля Малайзии султана штата Келантан Мухаммада V Оксана Воеводина стала участницей ДТП в Москве.
По информации РЕН ТВ, авария произошла недалеко от станции метро «Аэропорт». Модель врезалась в машину, затормозившую впереди. По предварительным данным, причиной ДТП стал сильный снегопад. Инцидент оказался несерьезным, пострадавших нет.
Мухаммад V и Оксана Воеводина поженились 7 июня 2018 года, 22 ноября сыграли пышную свадьбу в Подмосковье. В мае 2019 года у них родился сын, однако летом 2019 года король внезапно заявил о разводе.
СМИ сообщали, что никаких денег на содержание ребенка бывший монарх якобы не присылает. В прошлом году модель заявляла об угрозах со стороны малайзийских придворных.
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ДТП , Оксана Воеводина
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