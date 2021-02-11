Бывшая жена экс-короля Малайзии попала в ДТП в Москве 

Обладательница титула «Мисс-Москва 2015» и бывшая супруга экс-короля Малайзии султана штата Келантан Мухаммада V Оксана Воеводина стала участницей ДТП в Москве.

По информации РЕН ТВ, авария произошла недалеко от станции метро «Аэропорт». Модель врезалась в машину, затормозившую впереди. По предварительным данным, причиной ДТП стал сильный снегопад. Инцидент оказался несерьезным, пострадавших нет.

Мухаммад V и Оксана Воеводина поженились 7 июня 2018 года, 22 ноября сыграли пышную свадьбу в Подмосковье. В мае 2019 года у них родился сын, однако летом 2019 года король внезапно заявил о разводе.

СМИ сообщали, что никаких денег на содержание ребенка бывший монарх якобы не присылает. В прошлом году модель заявляла об угрозах со стороны малайзийских придворных.