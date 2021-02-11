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Росгвардейцы на БТР врезались в автомобиль россиянки 

Lenta.ru 36 минут назад
Росгвардейцы на БТР врезались в автомобиль россиянки
Фото: tuzlovgrad.ru
В поселке Персиановском Ростовской области сотрудники Росгвардии на бронетранспортере (БТР) врезались в автомобиль россиянки. Об этом сообщает издание 161.RU.
Авария произошла утром 10 февраля на пересечении улиц Заречной и 2-й Степной. БТР врезался в бок автомобиля Chevrolet Lacetti и протащил по дороге несколько метров. Девушка, которая находилась за рулем машины, получила легкие ушибы и отказалась от медицинской помощи.
По факту ДТП в Росгвардии начали проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, в городе Апатиты Мурманской области мужчина угнал из школы ДОСААФ бронетранспортер, покатался на нем по городу и врезался в витрину магазина, откуда похитил бутылку вина. Злоумышленника задержала полиция.
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ДТП , Chevrolet , Chevrolet Lacetti , Росгвардия , ДОСААФ
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