В Техасе столкнулись около ста автомобилей 

По меньшей мере пять человек погибли и 36 пострадали в результате крупного ДТП с участием порядка ста машин в штате Техас, передает местное издание Dallas Morning News.
По данным полиции, причиной инцидента стала наледь на дороге.
Here at the scene in North Fort Worth of one of the worse disasters I have ever seen in this area. Pray. Pray hard. 100+ of vehicles… @CBSDFW @CBSNews @ABC @WeatherNation @weatherchannel @ReedTimmerAccu @FoxNews @cnnbrk pic.twitter.com/HFpeJoRA2Q— Jason McLaughlin (@NorthTXWeather) February 11, 2021
По словам пресс-секретаря службы скорой помощи Мэтта Завадски, несколько людей были доставлены в больницу в критическом состоянии, другие получили серьезные ранения, степень тяжести ранений у остальных еще устанавливается.
Трасса, на которой произошло происшествие, перекрыта в обоих направлениях.