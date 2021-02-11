В Техасе столкнулись около ста автомобилей 

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По меньшей мере пять человек погибли и 36 пострадали в результате крупного ДТП с участием порядка ста машин в штате Техас , передает местное издание Dallas Morning News

Here at the scene in North Fort Worth of one of the worse disasters I have ever seen in this area. Pray. Pray hard. 100+ of vehicles… @CBSDFW @CBSNews @ABC @WeatherNation @weatherchannel @ReedTimmerAccu @FoxNews @cnnbrk pic.twitter.com/HFpeJoRA2Q— Jason McLaughlin (@NorthTXWeather) February 11, 2021 По данным полиции, причиной инцидента стала наледь на дороге.

По словам пресс-секретаря службы скорой помощи Мэтта Завадски, несколько людей были доставлены в больницу в критическом состоянии, другие получили серьезные ранения, степень тяжести ранений у остальных еще устанавливается.

Трасса, на которой произошло происшествие, перекрыта в обоих направлениях.