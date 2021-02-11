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В Техасе столкнулись около ста автомобилей 

РИА Новости и ещё 2 3 часа назад
В Техасе столкнулись около ста автомобилей
Фото: CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this
По меньшей мере пять человек погибли и 36 пострадали в результате крупного ДТП с участием порядка ста машин в штате Техас, передает местное издание Dallas Morning News.
По данным полиции, причиной инцидента стала наледь на дороге.
По словам пресс-секретаря службы скорой помощи Мэтта Завадски, несколько людей были доставлены в больницу в критическом состоянии, другие получили серьезные ранения, степень тяжести ранений у остальных еще устанавливается.
Трасса, на которой произошло происшествие, перекрыта в обоих направлениях.
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